"خطوة جديدة".. موعد انطلاق راديو صوت الزمالك

04:17 م الخميس 14 أغسطس 2025

كتب- محمد خيري:

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن انطلاق راديو "صوت الزمالك " أونلاين يوم الاثنين المقبل 18 أغسطس 2025 في خطوة إعلامية جديدة تهدف لتقديم محتوى مميز يليق باسم النادي وجماهيره العريقة حول العالم.

وكشف نادي الزمالك في بيانه، أن راديو (صوت الزمالك) سيكون منصة جماهيرية شاملة، تقدم برامج مميزة ولقاءات حصرية مع تغطية مباشرة لكل أخبار النادي وأحداثه، وذلك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستجرام، ويوتيوب.

ويسعى نادي الزمالك من خلال هذه الخطوة الرائدة على مستوى الأندية في مصر والشرق الأوسط، إلى تعزيز التواصل مع جماهيره، وترسيخ الانتماء للكيان، وفق أعلى المعايير الإعلامية وبما يلبي طموحات جماهير القلعة البيضاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك راديو صوت الزمالك
