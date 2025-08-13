كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب الشاب عمار ياسر، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك.

وكشف عمار ياسر اليوم الأربعاء، عن أزمة بينه وبين إدارة نادي الزمالك بعد صرح أنه لم يتقاضى أي أموال من النادي منذ عام.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن عمار ياسر كالتالي:

عمار ياسر الملقب براشفورد نظرًا للتشابه الكبير بينه وبين النجم الإنجليزي، من مواليد 16 أغسطس 2005، ويبلغ من العمر 19 عامًا، ويعد من الركائز الأساسية في فرق الناشئين بالنادي الأبيض، حيث شارك في أكثر من بطولة مع فرق الشباب، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في الموسم الماضي.

لفت عمار الأنظار خلال مشاركته في مباراة ودية أمام أهلي جدة السعودي ضمن كأس دبي للتحدي 2024، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، سجل خلالها هدفًا من الثلاثة، ليؤكد أنه يمتلك قدرات هجومية مميزة رغم كونه قلب دفاع في الأساس.

كما شارك المدافع الشاب في 8 مباريات بالدوري المصري في الموسم قبل الماضي، وقدم خلالها أداءً واعدًا عزز من ثقة الجهاز الفني فيه.

وظهر عمار لأول مرة في الدوري الممتاز الموسم الماضي مع الفريق الأول خلال مباراة الزمالك وفاركو، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة، حيث دخل بديلًا في الشوط الثاني بدلًا من ناصر ماهر.

وعلى الرغم من قصر فترة مشاركته، إلا أنه قدم أداءً ملفتًا، لمس خلاله الكرة 25 مرة، ومرر 15 تمريرة، منها 13 تمريرة صحيحة، وسدد كرتين، واحدة على المرمى وأخرى خارجه، كما نفذ مراوغتين ناجحتين، وفاز بأربع التحامات أرضية من أصل سبعة.