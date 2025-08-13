لاعب الزمالك ينتقد الإدارة: "بتعامل بأسوأ معاملة.. وأعيش وأصرف منين؟"

كتبت-هند عواد:

انتقد عمار ياسر لاعب فريق 2005 بنادي الزمالك، مجلس إدارة النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، ورفض كافة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وكتب عمار ياسر عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أنا كنت ساكت ومش حابب أتكلم في حاجة زي دي، لكن كل يوم الموضوع بيزيد عن حده. أنا من ساعة ما رجعت للناشئين من سنة وأكثر وأنا بتعامل بأسوأ معاملة عكس باقي زمايلي، وللأسف ولا كأني كنت طالع غصب عن حد، أو واخد مكان حد".

وأضاف: "من السنة اللي فاتت لحد دلوقتي بيجيلي عروض إعارة وبيع، وكلها كانت بتترفض من غير ما أعرف مين السبب. من شهر 8 اللي فات وأنا محدش مديني فلوس من النادي، يعني بقالي سنة كاملة مش باخد فلوس ولم أعترض".

واختتم عمار: "ولما أتكلم حد، بيقولوا مفيش فلوس وأن النادي يمر بأزمة، طب أنا أعيش إزاي وأصرف منين؟ بعد كل ده، مطلوب منك تيجي التمرين وتلعب ومتتكلمش، أنا مش بيشتكي، أنا بس حبيت أعرف الناس أنا في إيه ويمر بي إيه".

اقرأ أيضًا:

"6 أشقاء وشايل ذنب أحدهم".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد أبو تريكة

وسام أبو علي يعلق على رسالة كولومبوس كرو بشأن انضمامه للفريق