مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

لاعب الزمالك ينتقد الإدارة: "بتعامل بأسوأ معاملة.. وأعيش وأصرف منين؟"

02:50 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عمار ياسر لاعب الزمالك (1)
  • عرض 6 صورة
    عمار ياسر لاعب الزمالك (2)
  • عرض 6 صورة
    عمار ياسر لاعب الزمالك (6)
  • عرض 6 صورة
    عمار ياسر لاعب الزمالك (4)
  • عرض 6 صورة
    عمار ياسر لاعب الزمالك (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

انتقد عمار ياسر لاعب فريق 2005 بنادي الزمالك، مجلس إدارة النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، ورفض كافة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وكتب عمار ياسر عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أنا كنت ساكت ومش حابب أتكلم في حاجة زي دي، لكن كل يوم الموضوع بيزيد عن حده. أنا من ساعة ما رجعت للناشئين من سنة وأكثر وأنا بتعامل بأسوأ معاملة عكس باقي زمايلي، وللأسف ولا كأني كنت طالع غصب عن حد، أو واخد مكان حد".

وأضاف: "من السنة اللي فاتت لحد دلوقتي بيجيلي عروض إعارة وبيع، وكلها كانت بتترفض من غير ما أعرف مين السبب. من شهر 8 اللي فات وأنا محدش مديني فلوس من النادي، يعني بقالي سنة كاملة مش باخد فلوس ولم أعترض".

عمار ياسر ينتقد مجلس إدارة الزمالك

واختتم عمار: "ولما أتكلم حد، بيقولوا مفيش فلوس وأن النادي يمر بأزمة، طب أنا أعيش إزاي وأصرف منين؟ بعد كل ده، مطلوب منك تيجي التمرين وتلعب ومتتكلمش، أنا مش بيشتكي، أنا بس حبيت أعرف الناس أنا في إيه ويمر بي إيه".

اقرأ أيضًا:

"6 أشقاء وشايل ذنب أحدهم".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد أبو تريكة

وسام أبو علي يعلق على رسالة كولومبوس كرو بشأن انضمامه للفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمار ياسر الزمالك لاعب الزمالك ينتقد الإدارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة