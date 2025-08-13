مباريات الأمس
على طريقة زيزو.. الأهلي يخطف لاعبة يد الزمالك

11:01 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

أعلن الأهلي التعاقد مع سهيلة خالد لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالزمالك، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وجاء انتقال سهيلة خالد إلى الأهلي، على طريقة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذي انتقل إلى الغريم التقليدي، بعد نهاية تعاقده.

وانتقلت سهيلة خالد إلى الأهلي بعقد مدته 4 مواسم، في صفقة انتقال حر، وعلى الجانب الآخر، رحلت دينا الشيوي عن الأهلي إلى الزمالك، بنفس الطريقة.

جدير بالذكر أن فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي، توج بالدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري، في الموسم الماضي.

زيزو الأهلي سهيلة خالد انتقال لاعبة الزمالك إلى الأهلي الزمالك
