وسام أبو علي يعلق على رسالة كولومبوس كرو بشأن انضمامه للفريق

علق وسام أبو علي، على رسالة فريقه الجديد كولومبوس كرو الأمريكي، الذي كشف عبر حسابه الرسمي اقتراب انضمام النجم الفلسطيني إلى معسكر الفريق.

وأعاد وسام أبو علي مشاركة منشور خاص قام به الحساب الرسمي لفريق كولومبوس كرو الأمريكي، وكتب: "نعم هو كذلك".

وكان فريق كولومبوس كرو نشر عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام منذ قليل، صورة لنافذة طائرة وكتب عليها: من القاهرة إلى كولومبوس".

كما علق الحاسب الرسمي للنادي، على الصورة وكتب: "وسام في طريقة مسألة وقت فقط الآن"، في إشارة إلى اقتراب انضمام اللاعب إلى الفريق بشكل رسمي في الساعات المقبلة.

وكان النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق انتقال وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل مبلغ مالي قدره 7.5 مليون دولار.

والجدير بالذكر أن أبو علي، شارك مع النادي الأهلي خلال الموسم الماضي في 34 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

