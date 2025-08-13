مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

وسام أبو علي يعلق على رسالة كولومبوس كرو بشأن انضمامه للفريق

06:22 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (18)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (20)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (19)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (13)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (17)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق وسام أبو علي، على رسالة فريقه الجديد كولومبوس كرو الأمريكي، الذي كشف عبر حسابه الرسمي اقتراب انضمام النجم الفلسطيني إلى معسكر الفريق.

وأعاد وسام أبو علي مشاركة منشور خاص قام به الحساب الرسمي لفريق كولومبوس كرو الأمريكي، وكتب: "نعم هو كذلك".

وكان فريق كولومبوس كرو نشر عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام منذ قليل، صورة لنافذة طائرة وكتب عليها: من القاهرة إلى كولومبوس".

كما علق الحاسب الرسمي للنادي، على الصورة وكتب: "وسام في طريقة مسألة وقت فقط الآن"، في إشارة إلى اقتراب انضمام اللاعب إلى الفريق بشكل رسمي في الساعات المقبلة.

وكان النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق انتقال وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل مبلغ مالي قدره 7.5 مليون دولار.

والجدير بالذكر أن أبو علي، شارك مع النادي الأهلي خلال الموسم الماضي في 34 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:
"خيبة أمل".. دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان برسالة مؤثرة

موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي آخر أخبار النادي الأهلي النادي الأهلي وسام أبو علي إنستجرام كولومبوس كرو الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان