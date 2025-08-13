الكشف عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي، المقرر إقامتها غدا الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهر، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة تحكيميا، إلى الحكم الدولي أمين عمر، يعاونه كلا من سمير جمال وأحمد زيدان.

وجاء طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي كالتالي:

حكم ساحة: أمين عمر

حكم مساعد أول: سمير جمال

حكم مساعد ثان: سمير جمال

حكم تقنية الفيديو: طارق مجدي

حكم فيديو مساعد: محمد أحمد الشناوي

ويذكر أن بيراميدز استهل مشواره في بطولة الدوري المصري، بالتعادل السلبي دون أهداف أمام وادي دجلة، بالنتيجة ذاتها حسم التعادل مباراة الإسماعيلي أمام بتروجيت.



