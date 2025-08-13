مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري المصري

04:34 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الحكم المصري أمين عمر
  • عرض 8 صورة
    الحكم المصري أمين عمر
  • عرض 8 صورة
    أمين عمر حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 8 صورة
    أمين عمر حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 8 صورة
    أمين عمر
  • عرض 8 صورة
    الحكم أمين عمر
  • عرض 8 صورة
    أمين عمر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي، المقرر إقامتها غدا الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهر، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة تحكيميا، إلى الحكم الدولي أمين عمر، يعاونه كلا من سمير جمال وأحمد زيدان.

وجاء طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي كالتالي:

حكم ساحة: أمين عمر

حكم مساعد أول: سمير جمال

حكم مساعد ثان: سمير جمال

حكم تقنية الفيديو: طارق مجدي

حكم فيديو مساعد: محمد أحمد الشناوي

ويذكر أن بيراميدز استهل مشواره في بطولة الدوري المصري، بالتعادل السلبي دون أهداف أمام وادي دجلة، بالنتيجة ذاتها حسم التعادل مباراة الإسماعيلي أمام بتروجيت.


أقرأ أيضًا:
"خيبة أمل".. دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان برسالة مؤثرة

موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أمين عمر نادي بيراميدز الدوري المصري حكم مباراة بيراميدز والإسماعيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان