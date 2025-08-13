أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقد إمام عاشور مع المارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى موقف اللاعب من المشاركة في مباراة فاركو المقبلة بالدوري.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "النادي الأهلي قرر تأجيل المفاوضات مع إمام عاشور، إلى فترة التوقف الدولي المقبلة، للتركيز بشكل أكبر على مباريات الفريق في الفترة المقبلة".

وعن موقف اللاعب من المشاركة في مباراة فاركو يوم الجمعة المقبلة، قال: "موقف إمام سيتم تحديده في الساعات المقبلة، سواء بالانضمام إلى قائمة الفريق في المباراة المقبلة أم لا، لكن من الصعب لحاق اللاعب بمباراة فاركو المقبلة".

وتابع : "إمام عاشور يرغب في المشاركة بمباراة الفريق المقبلة أمام فاركو، لكن الجهاز الفني يفضل عدم الدفع باللاعب إلا عقب اكتمال شفائه بشكل تام من الإصابة".

وكان إمام عاشور تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، خلال مباراة المارد الأحمر وإنتر ميامي الأمريكية، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

