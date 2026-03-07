مباريات الأمس
"أتعلم من الموقف".. محمد شحاتة يعتذر لجماهير الزمالك

كتب : هند عواد

12:29 م 07/03/2026

محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك_8

اعتذر محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجماهير القلعة البيضاء، بعد طرده في مباراة الاتحاد السكندري.

الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف سجله ناصر منسي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراة طرد محمد شحاتة.

رسالة من محمد شحاتة

كتب محمد شحاتة، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أولا الحمد لله على المكسب وقدر الله وما شاء فعل في الطرد، وأكيد ربنا شايل الخير".

محمد شحاتة يعتذر من جماهير الزمالك

واختتم: "بعتذر لجمهور نادي الزمالك العظيم والجهاز الفني، وزملائي اللاعبين على اللي حصل، وإن شاء الله أتعلم من الموقف ده بدعمكم إن شاء الله نكمل الطريق وتفرحكم دايمًا".

وواصل الزمالك صدارته للدوري المصري الممتاز، بـ43 نقطة، متفوقا على بيراميدز والأهلي، بـ3 نقاط.

