مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق لمصراوي من حسام البدري بعد التتويج بلقب الدوري الليبي مع أهلي طرابلس

12:19 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري
  • عرض 10 صورة
    المدرب حسام البدري
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس الليبي
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (2)
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (1)
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (6)
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (6)
  • عرض 10 صورة
    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، عن سعادته بعد الفوز بلقب الدوري الليبي رفقة فريق أهلي طرابلس، عقب الفوز على فريق الهلال الليبي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس.

وحقق فريق أهلي طرابلس الليبي بقيادة حسام البدري الفوز أمس على حساب فريق الهلال، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي.

وقال البدري في تصريحات خاصة لمصراوي: "سعيد بالتتويج ببطولة الدوري الليبي خلال الموسم الحالي، خاصة وأنها من البطولات الصعبة وشهدت منافسة قوية".

وأضاف: "الدوري الليبي من المسابقات القوية، كما أن التتويج باللقب هام بالنسبة لجماهير فريق أهلي طرابلس وكان مطلب جماهيري كبير".

ونجح البدري في قيادة فريق أهلي طرابلس الليبي، للتتويج بلقب الدوري الليبي للمرة ال 14 في تاريخه.

أقرأ أيضًا:
"خيبة أمل".. دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان برسالة مؤثرة

موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام البدري الدوري الليبي حسام البدري يقود أهلي طرابلس لحصد لقب الدوري أهلي طرابلس الليبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان