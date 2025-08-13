كتب - يوسف محمد:

أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، عن سعادته بعد الفوز بلقب الدوري الليبي رفقة فريق أهلي طرابلس، عقب الفوز على فريق الهلال الليبي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس.

وحقق فريق أهلي طرابلس الليبي بقيادة حسام البدري الفوز أمس على حساب فريق الهلال، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي.

وقال البدري في تصريحات خاصة لمصراوي: "سعيد بالتتويج ببطولة الدوري الليبي خلال الموسم الحالي، خاصة وأنها من البطولات الصعبة وشهدت منافسة قوية".

وأضاف: "الدوري الليبي من المسابقات القوية، كما أن التتويج باللقب هام بالنسبة لجماهير فريق أهلي طرابلس وكان مطلب جماهيري كبير".

ونجح البدري في قيادة فريق أهلي طرابلس الليبي، للتتويج بلقب الدوري الليبي للمرة ال 14 في تاريخه.

