"توجه دولي".. تصعيد جديد من زيزو ضد الزمالك (خاص)

كشف مصدر عن تصعيد جديد من جانب لاعب الأهلي أحمد سيد "زيزو" ضد الزمالك بخصوص مستحقاته المتأخرى لدى القلعة البيضاء، بحسب قوله.

وأشار مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن زيزو يجهز خلال الفترة الحالية للتقدم بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بمستحقاته، مضيفًا:"زيزو ومحاميه ينتظران قرار لجنة شئون اللاعبين فيما يخص الشكوى التي تقدما بها في وقت سابق للحصول علي مستحقاته".

وأردف:"اللاعب ووالده يصممان على الحصول على حقوقهما خاصة في ظل الإصرار على التجاوز ضدهما، زيزو كان يمكن أن يتراجع ويقبل بالتفاوض على التنازل عن جزء من مستحقاته لكن بعد الإصرار على توجيه جزء من الجمهور ضده فأنه ماضي في طريق الحصول على 82 مليون جنيه ولن يتراجع".

وأتم المصدر ذاته بالتنويه إلى أن اللاعب ليس متعجلاً من تأخير طرق التقاضي لأنه أثبت حقه في شكواه للجنة شئون اللاعبين وكل وقت يمر تكون الفوائد مستمرة لأصل المبلغ نفسه:"محامي اللاعب تقدم ببلاغ ضد بعض من هاجموه في الساعات الماضية وكذلك سيكون هناك بلاغات أخرى ضد من يتجاوز في حق اللاعب أو أسرته بمنصات التواصل الاجتماعي".

زيزو كان قد انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

