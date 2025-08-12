كتب - يوسف محمد:

كشف مقدم البرامج محمد المحمودي، التفاصيل الخاصة تمديد عقد إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال المحمودي في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "موضوع تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي، يتم ترتيبه في الوقت الحالي ويقترب من الانتهاء، التي ستكون نهاية مرضية للاعب والنادي بشكل كبير وهى تجديد التعاقد".

وأضاف: "الأهلي يرغب في تأمين تواجد إمام عاشور مع الفريق لمدة 5 سنوات مقبلة على الأقل، وهذه رغبة مشتركة بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء".

واختتم المحمودي تصريحاته: "إمام يرغب في الحصول على مبلغ كبير كمقدم للتعاقد عند تجديد تعاقده، هو الرغبة تسعى إدارة الأهلي لتلبيتها للاعب، من خلال إيجاد طريقة لمنحه مقدم تعاقد كبير ولا يوجد أي خلاف في الوقت حول تمديد عقد اللاعب مع الأهلي".

وينتهي عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي، في يونيو من عام 2028، مما يعني أن اللاعب يتبقى في عقده مع المارد الأحمر 3 سنوات.

ويغيب إمام عاشور عن النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، خلال المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

