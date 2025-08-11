كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اجتمع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، مع أربعة حكام من بين الذين شاركوا في إدارة مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز (دوري نايل)، حيث استعرض معهم بعض المواقف التحكيمية التي تحتاج إلى تقييم.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم عقب الجلسة، أن الاجتماع يأتي في إطار التقييم الدائم للحكام ومراجعة قرارتهم، منوهة إلى أن أوسكار أثنى أيضًا على مواقف أخرى لهم أثناء مشاركاتهم في إدارة مباريات الجولة.

وجاء الحكام الأربعة الذين حضروا الاجتماع: محمد مايو، ومحمد الغازي، ومحمود ناصف، وسيد منير.

يذكر أن محمد مايو قد برز خلال الجولة الأولى من الدوري بلقطة خلال مباراة الافتتاح التي جمعت بين بيراميدز ووادي دجلة التي انتهت بالتعادل السلبي إذ كتب اسمه على قميصه، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

ارتبط اسمه بالزمالك.. كريم البركاوي ينضم لنادي الظفرة الإماراتي

هل يلحق أحمد ربيع بقائمة الزمالك أمام المقاولون؟.. مصدر يُجيب



