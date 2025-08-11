مباريات الأمس
"بينهم صاحب لقطة دجلة وبيراميدز".. أوسكار يراجع حالات الجولة الأولى مع 4 حكام

06:27 م الإثنين 11 أغسطس 2025

أوسكار يراجع حالات الجولة الأولى من الدوري مع 4 حك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اجتمع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، مع أربعة حكام من بين الذين شاركوا في إدارة مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز (دوري نايل)، حيث استعرض معهم بعض المواقف التحكيمية التي تحتاج إلى تقييم.

أوسكار يراجع حالات الجولة الأولى من الدوري مع 4 حكام

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم عقب الجلسة، أن الاجتماع يأتي في إطار التقييم الدائم للحكام ومراجعة قرارتهم، منوهة إلى أن أوسكار أثنى أيضًا على مواقف أخرى لهم أثناء مشاركاتهم في إدارة مباريات الجولة.

وجاء الحكام الأربعة الذين حضروا الاجتماع: محمد مايو، ومحمد الغازي، ومحمود ناصف، وسيد منير.

يذكر أن محمد مايو قد برز خلال الجولة الأولى من الدوري بلقطة خلال مباراة الافتتاح التي جمعت بين بيراميدز ووادي دجلة التي انتهت بالتعادل السلبي إذ كتب اسمه على قميصه، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا

لجنة الحكام أوسكار رويز الدوري المصري حكم مباراة دجلة وبيراميدز محمد مايو
