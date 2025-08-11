مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري البرتغالي

بورتو

- -
22:45

فيتوريا جيماريش

الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

- -
20:45

إستريلا

الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
21:30

كوجالي سبور

جميع المباريات

إعلان

المقاولون العرب يعقد شراكة جديدة لتطوير قطاع الناشئين

05:05 م الإثنين 11 أغسطس 2025

المقاولون العرب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يعقد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع شركة Eyeball، للإعلان عن توقيع عقد شراكة بين النادي والشركة لتحليل وتطوير الأداء في قطاع الناشئين بالنادي، وذلك في قاعة المؤتمرات باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

يحضر المؤتمر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب المشرف العام على الكرة، ويسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، وعدد من نجوم النادي السابقين ومدربي قطاع الناشئين ومسؤولي الشركة. ومن شركة Eyeball يحضر السيد David Hicks رئيس الشركة، وأحمد رمضان المدير الإقليمي للشرق الأوسط.

شركة Eyeball هي منصة متخصصة في تحليل الأداء الرياضي واكتشاف المواهب، تجمع بيانات وإحصائيات دقيقة عن اللاعبين من خلال تقنيات تصوير وتحليل متطورة. تعمل الشركة على مساعدة الأندية والاتحادات في تقييم الأداء الفني والبدني للاعبين، وخاصة في قطاع الناشئين، بهدف تطوير مهاراتهم ووضعهم على خريطة الاحتراف العالمية. وتتيح المنصة للمدربين والكشافين الوصول إلى تقارير مفصلة تساعدهم في اتخاذ قرارات فنية أكثر دقة.

ويكشف المقاولون العرب عن تفاصيل الشراكة وخطوات التطوير في قطاع الناشئين، وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في الارتقاء بمستوى الناشئين خلال المؤتمر الصحفي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المقاولون العرب yeball avid Hicks حمد رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها