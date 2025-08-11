المقاولون العرب يعقد شراكة جديدة لتطوير قطاع الناشئين

يعقد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع شركة Eyeball، للإعلان عن توقيع عقد شراكة بين النادي والشركة لتحليل وتطوير الأداء في قطاع الناشئين بالنادي، وذلك في قاعة المؤتمرات باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

يحضر المؤتمر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب المشرف العام على الكرة، ويسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، وعدد من نجوم النادي السابقين ومدربي قطاع الناشئين ومسؤولي الشركة. ومن شركة Eyeball يحضر السيد David Hicks رئيس الشركة، وأحمد رمضان المدير الإقليمي للشرق الأوسط.

شركة Eyeball هي منصة متخصصة في تحليل الأداء الرياضي واكتشاف المواهب، تجمع بيانات وإحصائيات دقيقة عن اللاعبين من خلال تقنيات تصوير وتحليل متطورة. تعمل الشركة على مساعدة الأندية والاتحادات في تقييم الأداء الفني والبدني للاعبين، وخاصة في قطاع الناشئين، بهدف تطوير مهاراتهم ووضعهم على خريطة الاحتراف العالمية. وتتيح المنصة للمدربين والكشافين الوصول إلى تقارير مفصلة تساعدهم في اتخاذ قرارات فنية أكثر دقة.

ويكشف المقاولون العرب عن تفاصيل الشراكة وخطوات التطوير في قطاع الناشئين، وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في الارتقاء بمستوى الناشئين خلال المؤتمر الصحفي.