كتب- محمد خيري:

تصوير- هاني رجب:

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي حضور، جنازة فاروق العامري، والد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق.

وتوفي أمس فاروق العامري، والد نائب رئيس النادي الأهلي السابق، بعد صراع مع المرض.

وتواجد مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل في تقديم واجب العزاء حاليا ويتقدمهم محمود الخطيب، ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي ومهند مجدي.

وتقام صلاة الجنازة في الوقت الحالي من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.