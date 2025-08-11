مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

حمادة الشربيني يترأس بعثة منتخب مصر للشباب إلى المغرب

11:17 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

أبو ريدة يحضر مران منتخب مصر تحت 20 سنة (2)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حمادة الشربيني عضو المجلس برئاسة بعثة المنتخب الوطني تحت 20 سنة إلى المغرب لأداء مباراتين وديتين مع المنتخب المغربي يومي الأربعاء والجمعة المقبلين في إطار استعدادات كلا الفريقين للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت ٢٠ سنة المقرر إقامتها بتشيلي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب الشباب تحت 20 عاما اليوم الإثنين، قبل خوض مباراتين.

وضمت البعثة كلا من: أسامة نبيه المدير الفني - علاء عبده المدرب العام - حمادة أنور المدير الإداري - محمد عمر النور - أيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد سامح المعد البدني - أحمد أبو عبلة طبيب - محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي - أحمد ممدوح - عباس حسانين للتدليك - علاء سعيد مدير المهمات - و25 لاعبا.

وحرص هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يرافقه محمد أبو حسين عضو مجلس إدرة الاتحاد والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي على حضور مران المنتخب الوطني تحت 20 سنة قبل التوجه إلى المغرب في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس العالم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر تحت 20 سنة منتخب مصر هاني أبو ريدة منتخب مصر للشباب حمادة الشربيني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة