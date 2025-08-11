حمادة الشربيني يترأس بعثة منتخب مصر للشباب إلى المغرب

كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حمادة الشربيني عضو المجلس برئاسة بعثة المنتخب الوطني تحت 20 سنة إلى المغرب لأداء مباراتين وديتين مع المنتخب المغربي يومي الأربعاء والجمعة المقبلين في إطار استعدادات كلا الفريقين للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت ٢٠ سنة المقرر إقامتها بتشيلي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب الشباب تحت 20 عاما اليوم الإثنين، قبل خوض مباراتين.

وضمت البعثة كلا من: أسامة نبيه المدير الفني - علاء عبده المدرب العام - حمادة أنور المدير الإداري - محمد عمر النور - أيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد سامح المعد البدني - أحمد أبو عبلة طبيب - محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي - أحمد ممدوح - عباس حسانين للتدليك - علاء سعيد مدير المهمات - و25 لاعبا.

وحرص هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يرافقه محمد أبو حسين عضو مجلس إدرة الاتحاد والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي على حضور مران المنتخب الوطني تحت 20 سنة قبل التوجه إلى المغرب في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس العالم.