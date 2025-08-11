خالد الغندور يكشف مفاجأة صادمة بخصوص محمود كهربا

كتب - يوسف محمد:

كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، مفاجأة صادمة بشأن رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن صفوف فريق الاتحاد الليبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كهربا راح من الأهلي إعارة بنية البيع للاتحاد الليبي، ثم تم تفعيل بند الشراء بعد شهر تقريبا بسبب تألق كهربا".

وأضاف: "خسر الاتحاد الدوري الليبي، هاجمت جماهيره كهربا بسبب مستواه المتراجع، ثم تم توجيه الشكر لكهربا ليرحل عن نادي الاتحاد الليبي حد فاهم حاجة".

وكان محمود عبد المنعم كهربا انض إلى فريق الاتحاد الليبي، في يناير من عام 2025 قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء الخاص باللاعب، بعد فترة قصيرة من انتقاله للفريق الليبي.

وشارك كهربا مع الاتحاد الليبي منذ الانضمام إلى الفريق، في 17 مباراة بكل البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

