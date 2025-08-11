كتب - يوسف محمد:

علق عصام مرعي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على فوز الفارس الأبيض على حساب سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال مرعي في تصريحات خاصة لمصراوي: "من الصعب الحكم على الصفقات الجديد بنادي الزمالك حاليا، لكن اللاعبين الجدد الذين شاركوا في مباراة سيراميكا الماضية، ظهروا بشكل مميز ولديهم بعض اللمسات الجيدة".

وأضاف: "فيريرا قدم مباراة جيدة في مباراة سيراميكا، خاصة بعدما نجح في تعديل الأمور في الشوط الثاني وإعادة الفريق للسيطرة على الكرة بشكل كبير بعد التبديلات التي أجراها في شوط اللقاء الثاني، خاصة في ظل سيطرة سيراميكا في الشوط الأول على الكرة بشكل كبير".

وتابع: "مباراة سيراميكا شهدت روح عالية ومميزة من قبل لاعبي الزمالك، على الرغم من الأداء الفني لم يرتقي إلى المستوى المطلوب حتى الآن للكثير من الفرق وليس الزمالك فقط وهذا أمر طبيعي نظرا لأننا في بداية الموسم".

وأكمل: "حصد الزمالك للنقاط الثلاث في أول مباراة له بالدوري، تعد بداية مميزة للغاية، خاصة وأنه يواجه فريق قوي ومنظم، يمتلك مدير فني كبير وهو علي ماهر، ومساندة جماهير الزمالك للاعبين في اللقاء كان هو المشهد الأبرز في المباراة، على الرغم من أن كان هناك تخوف، بسبب نتائج الفريق في المباريات الودية".

وعن هدف محمد شحاتة لاعب الزمالك الذي أحرزه في مرمى سيراميكا، قال: "هو أحد الأهداف العالمية، التي يمكن أن ترشح للأفضل في العالم بشكل طبيعي، شحاتة يستحق هذا الأمر لكونه لاعب مخلص ومجتهد للغاية".

واختتم مرعي تصريحاته: "فوز الزمالك على سيراميكا تمثل بداية في غاية الأهمية لفيريرا، كما أنها تزيد الثقة بين المدرب وجماهير الفارس الأبيض، خاصة في ظل إدارته الناجحة أيضًا للقاء".

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

