الدرع الخيرية

- -

17:00

ليفربول

- -
17:00

ليفربول

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

جميع المباريات

كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

02:36 م الأحد 10 أغسطس 2025
    ماجد هاني ينضم لصفوف كهرباء الإسماعيلية
    ماجد هاني ينضم لصفوف كهرباء الإسماعيلية
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية اليوم الأحد التعاقد مع لاعب خط الوسط ماجد هاني لتعزيز صفوفه قبل قص شريط مبارياته بالدوري الممتاز 2025/26.

اللاعب الذي ينشط في مركز خط الوسط يعد من ناشئي الزمالك إذ تم تصعيده للفريق الأول أكثر من مرة قبل أن يتم إعارته في موسم 23/24 لصفوف بلدية المحلة ثم تم بيع عقده بصورة نهائية الموسم الماضي لنادي زد.

وكان اللاعب قد شارك لمدة 69 دقيقة في مباراة واحدة بقميص زد خلال منافسات الموسم الماضي 2024/25.

ويقص فريق كهرباء الإسماعيلية شريط مبارياته بالموسم الجديد من الدوري عند السادسة من مساء اليوم بمواجهة نظيره الجونة.

