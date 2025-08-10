كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية اليوم الأحد التعاقد مع لاعب خط الوسط ماجد هاني لتعزيز صفوفه قبل قص شريط مبارياته بالدوري الممتاز 2025/26.

اللاعب الذي ينشط في مركز خط الوسط يعد من ناشئي الزمالك إذ تم تصعيده للفريق الأول أكثر من مرة قبل أن يتم إعارته في موسم 23/24 لصفوف بلدية المحلة ثم تم بيع عقده بصورة نهائية الموسم الماضي لنادي زد.

وكان اللاعب قد شارك لمدة 69 دقيقة في مباراة واحدة بقميص زد خلال منافسات الموسم الماضي 2024/25.

ويقص فريق كهرباء الإسماعيلية شريط مبارياته بالموسم الجديد من الدوري عند السادسة من مساء اليوم بمواجهة نظيره الجونة.

