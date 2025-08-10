كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية اليوم الأحد التعاقد مع لاعب خط الوسط ماجد هاني لتعزيز صفوفه قبل قص شريط مبارياته بالدوري الممتاز 2025/26.
اللاعب الذي ينشط في مركز خط الوسط يعد من ناشئي الزمالك إذ تم تصعيده للفريق الأول أكثر من مرة قبل أن يتم إعارته في موسم 23/24 لصفوف بلدية المحلة ثم تم بيع عقده بصورة نهائية الموسم الماضي لنادي زد.
وكان اللاعب قد شارك لمدة 69 دقيقة في مباراة واحدة بقميص زد خلال منافسات الموسم الماضي 2024/25.
ويقص فريق كهرباء الإسماعيلية شريط مبارياته بالموسم الجديد من الدوري عند السادسة من مساء اليوم بمواجهة نظيره الجونة.
اقرأ أيضًا:
أول تعليق من محمد النني على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي
"حدث لأول مرة".. وفاة ملاكمين يابانيين في نفس البطولة.. ما القصة؟
فيديو قد يعجبك: