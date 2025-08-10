إحصائيات زيزو في أول مباراة له مع الأهلي بالدوري المصري

شهدت مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت أمس السبت، مشاركة أحمد مصطفى زيزو لأول مرة مع المارد الأحمر بالدوري المصري الممتاز.

وشارك زيزو في هدفي تعادل الأهلي مع مودرن، حيث قدم تمريرة الهدف الأول لأحمد رضا والثاني لياسين مرعي، وحصل على تقييم 7.7 من 10. (وفقا لسوفا سكور).

ماذا قدم زيزو في مباراة الأهلي؟

تقييم: 7.7

لعب: 90 دقيقة

أهداف: 0

أسيست: 2

تسديدات على المرمى: 2

مراوغات ناجحة: 1/2

لمسات: 68

دقة التمريرات: 88%

تمريرات مفتاحية: 4

عرضيات صحيحة: 4/11

اقرأ أيضًا:

شجار ياسر وسقوط داري.. لقطات لم تشاهدها في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ما سبب غياب اللوحات الإعلانية عن مباراة الأهلي ومودرن سبورت؟