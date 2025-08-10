مباريات الأمس
أول تعليق من ريبيرو بعد تعادل الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

12:56 ص الأحد 10 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

علق الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، على تعادل فريقه أمام مودرن سبورت أمس، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري.

وقال ريبيرو في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "سيطرنا على الكرة في أغلب أوقات الشوط الأول، كنا نعلم أننا سنواجه فريق يحاول غلق المساحات بشكل كبير، لم نستغل بعض الفرص التي أتيحت لنا، لكن هذا أمر طبيعي في بداية الموسم".

وأضاف: "كان من الممكن أن نتلقى الهزيمة في مباراة الأمس أمام مودرن سبورت، أعرف أن التعادل غير مرضي لجماهير الفريق والأداء سيتحسن بشكل كبير خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "لوسائل الإعلام كل الحرية في التعليق على أداء الفريق، أنا لن أعلق على وسائل الإعلام في مصر، أنا أكثر شخص كان يريد الفوز في مباراة اليوم وأعلم أنه في حالة الفوز كان الحديث عن الأداء سيتغير بشكل كبير".

واختتم ريبيرو تصريحاته: "لدي 27 لاعبا في قائمة الفريق، الجميع سيشارك في الفترة المقبلة لكثرة المباريات والبطولات التي يشارك فيها الفريق، وفي النهاية أنا الذي أقرر من يشارك في المباريات".

شجار ياسر وسقوط داري.. لقطات لم تشاهدها في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

"تواجد عاشور ودعم زيزو".. ملخص مباراة الأهلي ومودرن سبورت بالدوري (صور وفيديوهات)

الأهلي ومودرن سبورت خوسيه ريبيرو مباراة الأهلي ومودرن سبورت تعليق ريبيرو تعادل الأهلي ومودرن
