كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

1 0
17:00

المصرية للاتصالات

كأس مصر

طلائع الجيش

1 0
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
17:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

الأهلي يتقدم على المصرية للاتصالات بهدف دون مقابل في الشوط الأول

كتب - يوسف محمد:

05:52 م 27/12/2025 تعديل في 05:55 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (16) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (12) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (15) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (13) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (8) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (11) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (9) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (14) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (10) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (6) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والمصرية للاتصالات (5) (1)

انتهى الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي والمصرية للاتصالات، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

وأحرز هدف المارد الأحمر الوحيد في الشوط الأول من المباراة، اللاعب عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

ويغيب عن النادي الأهلي في مباراة اليوم، العديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، سولاء للإصابات أو لمشاركة عدد من لاعبي الفريق، مع منتخبات بلادهم في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وفي سياق متصل، كان النادي الأهلي تلقى الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد أمام غزل المحلة، في مباراته الماضية ببطولة كأس عاصمة مصر.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، حال تمكن من تحقيق الفوز في مباراة اليوم، سيضمن التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس مصر موسم 2025-2026.

الأهلي كأس مصر الأهلي والمصرية للاتصالات بطولة كأس مصر

