تشكيل الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المصرية للاتصالات، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2025-2026.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات كالآتي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – ياسين مرعي – شكري

خط الوسط: أحمد رضا – أحمد نبيل كوكا – محمد عبدالله

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – محمد شريف – جراديشار

وتعتبر هذه المباراة الأولى بين الفريقين عبر تاريخ مسابقة كأس مصر، بينما التقى الثنائي 4 مرات في بطولة الدوري العام، فاز الأهلي في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء.