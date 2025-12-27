تشكيل الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر
كتب : هند عواد
أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المصرية للاتصالات، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2025-2026.
وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات كالآتي:
حراسة المرمى: محمد سيحا
خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – ياسين مرعي – شكري
خط الوسط: أحمد رضا – أحمد نبيل كوكا – محمد عبدالله
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – محمد شريف – جراديشار
وتعتبر هذه المباراة الأولى بين الفريقين عبر تاريخ مسابقة كأس مصر، بينما التقى الثنائي 4 مرات في بطولة الدوري العام، فاز الأهلي في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء.