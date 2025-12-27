مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بنين

1 0
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

مودرن سبورت

0 0
14:30

القناة

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

1 2
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

تشكيل الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر

كتب : هند عواد

04:01 م 27/12/2025 تعديل في 04:01 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وسيراميكا 1
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وسيراميكا 3
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وسيراميكا 5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المصرية للاتصالات، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2025-2026.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات كالآتي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – ياسين مرعي – شكري

خط الوسط: أحمد رضا – أحمد نبيل كوكا – محمد عبدالله

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – محمد شريف – جراديشار

وتعتبر هذه المباراة الأولى بين الفريقين عبر تاريخ مسابقة كأس مصر، بينما التقى الثنائي 4 مرات في بطولة الدوري العام، فاز الأهلي في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي والمصرية للاتصالات تشكيل الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات كأس مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| وفاة المخرج داوود عبدالسيد
فلوس وكروت دعائية.. الداخلية تضبط شبكات شراء الأصوات بالدوائر الملغاة | صور