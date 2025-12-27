ملخص مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

الأهلي يتقدم على المصرية للاتصالات بهدف دون مقابل في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات في كأس مصر

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة أمام فريق المصرية للاتصالات، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في دور ال 32 ببطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة يودع النادي الأهلي، النسخة الحالية 2025-2026، من بطولة كأس مصر من دور ال 32.

ويضم تشكيل الأهلي للقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – ياسين مرعي – شكري

خط الوسط: أحمد رضا – أحمد نبيل كوكا – محمد عبدالله

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – محمد شريف – جراديشار

أبرز أحداث مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: جراديشار يهدر فرصة إحراز الهدف الأول للأهلي، بعد إهدار انفراد تام بالمرمى

الدقيقة 10: تسديدة من أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي تصل سهلة في يد حارس مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 16: توقف المباراة لعلاج محمد شريف لاعب الأهلي

الدقيقة 20: عرضية من محمد شكري لاعب الأهلي تمر من أمام أحمد رضا دون خطورة على مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 28: محاولات من لاعبي الأهلي لتسجيل الهدف الأول في مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 30: تسديدة من لاعب المصرية للاتصالات يتصدى لها سيحا حارس مرمى الأهلي

الدقيقة 34: عرضية من لاعب المصرية للاتصالات يبعدها محمد سيحا حارس الأهلي

الدقيقة 37: عرضية من لاعب الأهلي يتصدى لها حارس مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 39: تسديدة من محمد عبد الله لاعب الأهلي يتصدى لها حارس مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 41: عمر كمال يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: محاولات من لاعبي النادي الأهلي لتسجيل الهدف الثاني في مرمى المصرية للاتصالات.

الدقيقة 60: توقف المباراة لعلاج أشرف داري لاعب الأهلي

الدقيقة 66: عرضية من عمر كمال لاعب الأهلي يبعدها دفاع المصرية للاتصالات

الدقيقة 68: رأسية من حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي تصل سهلة في يد حارس المصرية للاتصالات

الدقيقة 74: تسديدة قوية من لاعب المصرية للاتصالات يتصدى لها محمد سيحا حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة 78: خطأ لصالح النادي الأهلي من على حدود منطقة جزاء المصرية للاتصالات

الدقيقة 81: مصطفى فوزي يحرز هدف التعادل للمصرية للاتصالات في مرمى الأهلي

الدقيقة 89: رأسية من حمزة عبد الكريم ولكنها تخرج أعلى مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 6+90: إلى الأشوط الإضافية

الدقيقة 91: بداية الشوط الإضافي الأول.

الدقيقة 95: حكم المباراة يشهر بطاقة حمراء لطاهر محمد لاعب الأهلي.

الدقيقة 101: تسديدة من حسين الشحات ولكنها تصل سهلة في يد حارس مرمى المصرية للاتصالات.

الدقيقة 105: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+105: نهاية الشوط الإضافي الأول.

الدقيقة 106: بداية الشوط الإضافي الثاني.

الدقيقة 110: مصطفى فوزي يحرز الهدف الثاني للمصرية للاتصالات في مرمى الأهلي.

الدقيقة 120: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+90: نهاية المباراة.