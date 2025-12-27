مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 1
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

0 0
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

1 2
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
17:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 0
19:30

أستون فيلا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات في كأس مصر

كتب - يوسف محمد:

08:05 م 27/12/2025 تعديل في 08:34 م
ودع النادي الأهلي بطولة كأس مصر، بعد الهزيمة اليوم أمام نظيره المصرية للاتصالات، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي للمارد الأحمر، حيث تلقى الهزيمة في مباراته الماضية أمام غزل المحلة في بطولة كأس عاصمة مصر، قبل أن يتلقى الهزيمة اليوم أما المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف في كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:

غرفة الفار مع نعمة رشاد| طرد مستحق لهاني وتدخل ذكي لغرفة "الفار" بلقاء مصر وجنوب أفريقيا

حسام حسن يدرس إراحة بعض اللاعبين ضد أنجولا.. وهذا موقف صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات موعد مباراة الأهلي المقبلة هزيمة الأهلي أمام المصرية للاصتالات كأس مصر

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

