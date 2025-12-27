موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات في كأس مصر

الأهلي يتقدم على المصرية للاتصالات بهدف دون مقابل في الشوط الأول

ودع النادي الأهلي بطولة كأس مصر، بعد الهزيمة اليوم أمام نظيره المصرية للاتصالات، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي للمارد الأحمر، حيث تلقى الهزيمة في مباراته الماضية أمام غزل المحلة في بطولة كأس عاصمة مصر، قبل أن يتلقى الهزيمة اليوم أما المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف في كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس عاصمة مصر.

