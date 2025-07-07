شيكو بانزا.. كل ماتريد معرفته عن الجناح الأنجولي صفقة الزمالك المنتظرة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

بدأ مسؤولي نادي الزمالك في التحرك بجدية لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعدما بات قريبا من ضم أحد أبرز الأسماء التي تألقت مؤخرًا في الدوري البرتغالي، وهو الجناح الأنجولي شيكو بانزا، لاعب فريق إشتريلا دا أمادورا.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية أبرز المعلومات عن اللاعب شيكو بانزا كالتالي:

اسمه الكامل فرانسيسكو جونكالفيس ساكالومبو، من مواليد 17 ديسمبر 1998.

يُجيد اللعب كجناح هجومي على الجهة اليسرى.

بدأ بانزا مشواره الكروي في أنجولا قبل أن يخوض تجربة احترافية مبكرة في البرتغال عبر نادي ليتشويس، ثم ماريتيمو، قبل أن ينتقل إلى قبرص.

حيث تألق مع نادي نيا سلاميس، مسجلًا 14 هدفًا في موسم واحد بدوري الدرجة الثانية، وهو ما فتح أمامه الباب للعودة إلى الواجهة الأوروبية.

انتقل في صيف 2023 إلى نادي أنورثوسيس القبرصي، ثم أعير إلى بورتيمونينسي البرتغالي، ولفت الأنظار مجددًا بتسجيله 6 أهداف في 15 مباراة بدوري الدرجة الثانية، ما دفع نادي إشتريلا دا أمادورا لضمه في صفقة قدرت بنحو 800 ألف يورو في يناير 2025، بعقد يمتد حتى 2028.

خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، شارك بانزا في 13 مباراة بالدوري البرتغالي الممتاز وسجّل هدفًا، كما أحرز هدفًا آخر في بطولة الكأس.

على الصعيد الدولي، مثّل بانزا منتخب أنجولا تحت 20 عامًا وتألق في بطولة تولون 2017، وسجّل 4 أهداف، وشارك لاحقًا مع المنتخب الأول في عدة مباريات.