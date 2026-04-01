إعلان

"إن دعت الحاجة".. مدبولي: التوسع في العمل عن بُعد خلال الفترة المقبلة

كتب : أحمد العش

06:14 م 01/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواجه انتقادات بشأن قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، مشيرًا إلى أن ما يتم اتخاذه من قرارات يأتي في إطار نهج تدريجي يراعي مختلف الأبعاد.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية، أن من المهم أن يستوعب المواطنون طبيعة هذه الإجراءات التدريجية، مؤكدًا أنه سيتم بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع استمرار متابعة تطورات الأوضاع، قد يتم التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد خلال الفترة المقبلة عبر زيادة عدد أيامه، وفقًا لما تقتضيه الحاجة.

المؤتمر الصحفي للحكومة مجلس الوزراء مصطفى مدبولي العمل عن بعد

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

