متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره البنزرتي الودية التي ستجمعهما عند السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

الأهلي فاز في مباراته الودية الأولى بمعسكره في تونس برباعية مقابل هدف أمام الملعب التونسي.

ويشهد تشكيل الأهلي تواجد 7 تغييرات عن ودية الفريق الأولى التي فاز بها على نظيره الملعب التونسي برباعية مقابل هدف؛ إذ تواجد محمد الشناوي، محمد شكري، أحمد رمضان، ديانج، أحمد سيد زيزو، جراديشار، ومحمود حسن تريزيجيه كأساسيين.

تشكيل الأهلي لودية البنزرتي

ويبدأ الأهلي مباراة البنزرتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري - ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - جراديشار - محمود حسن تريزيجيه.

دكة بدلاء الأهلي أمام البنزرتي:

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وحسين الشحات وأشرف داري وأشرف بنشرقي ومحمد شريف وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رضا ومحمد سيحا ومصطفى العش وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

ملخص مباراة الأهلي والبنزرتي:

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على الكرة فأبعد حارس مرمى البنزرتي بعد مرور 3 دقائق تمريرة من أفشة ثم أرسل محمد هاني كرة عرضية من يمين الملعب في الدقيقة 5 وصلت لمحمد علي بن رمضان الذي سددها بجوار القائم الأيسر.

وجاء الخطورة الأولى لفريق البنزرتي التونسي بالدقيقة 9 حين أبدها محمد شكري كرة رأسية خطرة من داخل منطقة الجزاء.

وأرسل محمد مجدي أفشة كرة طولية خلف دفاع البنزرتي بالدقيقة 12 ولكن لم يستطع زميله جراديشار في السيطرة عليها ليستخلصها خط الدفاع التونسي.

وتصدى ياسر إبراهيم في الدقيقة 14 لكرة عرضية من البنزرتي التونسي ثم نفذ أحمد سيد زيزو في الدقيقة التالية كرة ثابتة أبعدها دفاع البنزرتي.

وأوقف لاعب الأهلي أحمد رمضان "بيكهام" في الدقيقة 17 هجمة مرتدة للبنزرتي.

وعاد أفشة بتمريرة طولية جديدة في الدقيقة 19 ولكن أبعدها دفاع البنزرتي قبل أن تصل إلى جراديشار.

وقص محمود حسن "تريزيجيه" شريط التسجيل للأهلي بعد مرور 20 دقيقة بعدما وصلته كرة عرضية من زميله زيزو حولها بالرأس داخل الشباك.

وتوقف اللعب في الدقيقة 23 لإصابة تريزيجية قبل أن يُستأنف وأرسل زيزو في الدقيقة التالية كرة عرضية وصلت لزميله تريزيجيه الذي سددها مباشرة ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 25 لشرب المياه والتقاط الأنفاس قبل أن يُستأنف اللقاء.

وأرسل محمد مجدي "أفشة" كرة وصلت لزميله محمد هاني الذي مررها لزيزو في الدقيقة 29 الذي حاول استغلال تقدم حارس المرمى وإرساله من أعلاه للشباك ولكن مرت بجوار المرمى.

ووصلت كرة في الدقيقة 33 لمحمد مجدي أفضل الذي سددها ولكن تصدى لها دفاع البنزرتي لتصل إلى محمد بن رمضان الذي سددها وتحولت لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وتصدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 35 لكرة عرضية كادت تباغته.

وعاد تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني بالدقيقة 43 بعدما انطلق بالكرة وسددها على يمين حارس مرمى البنزرتي.

وتوقف اللعب في الدقيقة التالية لسقوط لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" قبل أن يُستأنف.

وقص محمد شريف الشوط الثاني بهدف في الدقيقة 46 بعدما وصلته كرة عرضية من عمر كمال أسكنها الشباك.

ولم تمر سوى ثلاثة دقائق حتى أضاف كريم فؤاد الهدف الرابع بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك البنزرتي.

وألغى الحكم في الدقيقة 59 هدفًا رائعًا سجله أشرف بنشرقي بداع التسلل.

حاول لاعبو البنرزتي خلال الدقائق التالية الاستحواذ على الكرة ولكن كانوا يلجأون للكرات الطولية.

واحتسب حكم اللقاء في الدقيقة 64 ركلة جزاء للأهلي بعد عرقل حارس مرمى البنزرتي مهاجم الأهلي محمد شريف حين راوغه.

وسدد أشرف بنشرقي ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 65 ليضيف الهدف الخامس.

وكاد يضيف طاهر محمد طاهر الهدف السادس بالدقيقة 69 ولكن تصدت العارضة لتسديدته ثم توقف اللقاء بالدقيقة 70 لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

وتوقف اللعب مجددًا بعد دقيقتين لسقوط كريم فؤاد لاعب الأهلي بعد كرة مشتركة مع لاعب البنزرتي ليتدخل الجهاز الطبي ويستأنف اللقاء مرة أخرى.