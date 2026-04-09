الزمالك بالزي الأساسي في مواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، المقرر إقامتها مساء الجمعة في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن تحديد ألوان زي الفريقين خلال اللقاء.

وتقرر أن يخوض الزمالك المباراة بزيه الأساسي، المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر.

في المقابل، يظهر فريق شباب بلوزداد بالزي الأحمر الكامل، بينما يرتدي حارس مرماه الزي الأزرق.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي نادي الزمالك، وهم محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، إلى جانب محمد حسني مسؤول المهمات.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على شباب بلوزداد، في التاسعة مساء الجمعة على ملعب "نيلسون مانديلا" بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي.