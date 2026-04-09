مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

جميع المباريات

الزمالك بالزي الأساسي في مواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

04:42 م 09/04/2026

مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، المقرر إقامتها مساء الجمعة في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن تحديد ألوان زي الفريقين خلال اللقاء.

وتقرر أن يخوض الزمالك المباراة بزيه الأساسي، المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر.

في المقابل، يظهر فريق شباب بلوزداد بالزي الأحمر الكامل، بينما يرتدي حارس مرماه الزي الأزرق.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي نادي الزمالك، وهم محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، إلى جانب محمد حسني مسؤول المهمات.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على شباب بلوزداد، في التاسعة مساء الجمعة على ملعب "نيلسون مانديلا" بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك شباب بلوزداد الكونفدرالية

أحدث الموضوعات

"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
جريمة دربالة بالإسكندرية.. تفاصيل مقتل أب وجدة على يد الحفيد بسبب 200 جنيه
أخبار المحافظات

هدنة إيران وأمريكا.. ما سيناريوهات انعكاسها على أسعار الذهب؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

"بيروت في دعواتنا".. منى زكي تدعم لبنان برسالة مؤثرة
زووم

المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من إحدى قممه القياسية بنهاية جلسة اليوم
اقتصاد

أخبار

المزيد

إعلان

