أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الخميس، العقوبات الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وأبرزها عقوبة قائد وحارس مرمي الأهلي محمد الشناوي بعد الأحداث التي شهدتها مواجهة سيراميكا كليوباترا.



عقوبة قاسية ضد محمد الشناوي

وقررت الرابطة توقيع غرامة مالية على الشناوي بقيمة 2500 جنيه نتيجة الطرد بعد حصوله على إنذارين في المباراة نفسها، مع إيقافه أربع مباريات إضافية وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب الاعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب باستخدام اليد دون عنف وذلك طبقاً للائحة المعمول بها.



عقوبات أخرى لمباراة الأهلي وسيراميكا



وشملت قرارات الرابطة إيقاف فخري لاكاي مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث، بالإضافة إلى إيقاف وائل رأفت سيد محمد محلل الأداء بسيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتغريمه 10000 جنيه للطرد، وكذلك إيقاف أمين عمر النور الأمين مدرب الفريق مباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 10000 جنيه.



كما تم توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا بقيمة 20 ألف جنيه بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية الفار، وهي الغرامة التي تم توقيعها أيضاً على النادي الأهلي للسبب نفسه، مع إيقاف وليد صلاح الدين مصطفى البارودي مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.



تفاصيل واقعة طرد الشناوي



وشهدت مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا واقعة مثيرة، بعدما اعترض الشناوي على قرارات حكم اللقاء محمود وفا عقب نهاية المباراة.

وبدأت الأزمة عندما أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه حارس القلعة الحمراء، قبل أن يواصل اعتراضه بصورة مبالغ فيهاليتم طرده.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا



وكانت المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، إذ تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 41 عن طريق فخري لاكاي، قبل أن يدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 82 عبر ياسر إبراهيم.

الأزمة مستمرة.. خطوة تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة





"سلوت المهرج".. كيف علقت جماهير ليفربول على تهميش محمد صلاح أمام باريس؟



