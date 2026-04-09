الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

0 0
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

0 0
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

0 0
21:00

الكمار

بينها قمة الزمالك.. ما المواجهات التي يغيبها الشناوي بعد إيقافه 4 مباريات؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:17 م 09/04/2026

محمد الشناوي

تلقى النادي الأهلي اليوم الخميس، قرارًا صادمًا من رابطة الأندية المصرية، بتوقيع عقوبة الإيقاف ضد حارس الفريق محمد الشناوي 4 مباريات.

وجاء قرار إيقاف الشناوي، على خلفية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأخيرة بالدوري، والتي شهدت جدلًا كبيرًا علي بعض القرارات التحكيمية.

مباريات يغيبها الشناوي عن الأهلي

- الأهلي وسموحة بالجولة الثانية من مرحلة التتويج، والتي ستقام 11 أبريل الجاري.

- الأهلي وبيراميدز، الجولة الرابعة والتي ستقام يوم 27 أبريل الجاري.

- الأهلي والزمالك، الجولة الخامسة، يوم 1 مايو المقبل.

- الأهلي وإنبي، الجولة السادسة، يوم 5 مايو المقبل.

إقرأ أيضًا:
"سلوت المهرج".. كيف علقت جماهير ليفربول على تهميش محمد صلاح أمام باريس؟

الأزمة مستمرة.. خطوة تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الشناوي الأهلي الزمالك الدوري المصري

بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
بعد إيقافه 4 مباريات.. لاعبي الأهلي يدعمون محمد الشناوي بهذه الطريقة (صور)
بعد إيقافه 4 مباريات.. لاعبي الأهلي يدعمون محمد الشناوي بهذه الطريقة (صور)
"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
"يريدون منح اللقب لـ رونالدو".. نجم أهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل
قبل ما تشرب القهوة.. توقيت واحد قد يقلل أضرارها على جسمك
قبل ما تشرب القهوة.. توقيت واحد قد يقلل أضرارها على جسمك
مجتبى خامنئي بعد الحرب: هرمز بمرحلة جديدة ورسائل لدول الجوار.. ووعد بالثأر
مجتبى خامنئي بعد الحرب: هرمز بمرحلة جديدة ورسائل لدول الجوار.. ووعد بالثأر

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات