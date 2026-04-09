بينها قمة الزمالك.. ما المواجهات التي يغيبها الشناوي بعد إيقافه 4 مباريات؟
كتب : محمد عبد الهادي
تلقى النادي الأهلي اليوم الخميس، قرارًا صادمًا من رابطة الأندية المصرية، بتوقيع عقوبة الإيقاف ضد حارس الفريق محمد الشناوي 4 مباريات.
وجاء قرار إيقاف الشناوي، على خلفية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأخيرة بالدوري، والتي شهدت جدلًا كبيرًا علي بعض القرارات التحكيمية.
مباريات يغيبها الشناوي عن الأهلي
- الأهلي وسموحة بالجولة الثانية من مرحلة التتويج، والتي ستقام 11 أبريل الجاري.
- الأهلي وبيراميدز، الجولة الرابعة والتي ستقام يوم 27 أبريل الجاري.
- الأهلي والزمالك، الجولة الخامسة، يوم 1 مايو المقبل.
- الأهلي وإنبي، الجولة السادسة، يوم 5 مايو المقبل.
إقرأ أيضًا:
