الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

إعلان

بعد هجومه على التحكيم.. نقابة الإعلاميين تمنع أسامة حسني من الظهور الإعلامي

كتب : نهي خورشيد

06:21 م 09/04/2026 تعديل في 06:31 م

أصدر الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، قراراً رسمياً بمنع ظهور أسامة حسني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على جميع الوسائل الإعلامية داخل جمهورية مصر العربية مع إحالته إلى التحقيق وذلك على خلفية مخالفته القوانين المنظمة للعمل الإعلامي.

وجاء القرار بسبب مخالفة أسامة حسني مقدم برنامج ستاد الأهلي عبر قناة الأهل لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 وتحديداً المادتين 2 و19، بالإضافة إلى خرق ميثاق الشرف الإعلامي وفقاً لما رصدته الجهات المختصة.


اعتمدت النقابة في بيانها الصادر اليوم الخميس على تقارير صادرة عن المرصد الإعلامي وإدارة القيد والتصاريح والتي كشفت عن تجاوزات قانونية ومهنية نسبت إلى نجم الأهلي خلال ظهوره الإعلامي.


وفي سياق متصل، أكدت نقابة الإعلاميين أنها ستخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشكل رسمي في إطار التعاون القائم بين الجانبين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الوسيلة الإعلامية وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

وكان أسامة حسني أثار جدلاً واسعاً عقب انتقاده لطاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل، تعادل الفريقين بنتيجة 1-1، إذ تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 41 عن طريق فاخري لاكاي، قبل أن يدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 82 بهدف سجله ياسر إبراهيم بعد تمريرة من أشرف بن شرقي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة يوم السبت الموافق 11 أبريل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالبطولة.

ضربة في قلب السوق السوداء.. سقوط تجار السجائر المهربة في العلمين
باكستان تكذب أمريكا: لبنان جزء من اتفاق وقف النار في إيران
"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات