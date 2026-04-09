أصدر الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، قراراً رسمياً بمنع ظهور أسامة حسني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على جميع الوسائل الإعلامية داخل جمهورية مصر العربية مع إحالته إلى التحقيق وذلك على خلفية مخالفته القوانين المنظمة للعمل الإعلامي.

قرار نقابة الإعلاميين ضد أسامة حسني



وجاء القرار بسبب مخالفة أسامة حسني مقدم برنامج ستاد الأهلي عبر قناة الأهل لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 وتحديداً المادتين 2 و19، بالإضافة إلى خرق ميثاق الشرف الإعلامي وفقاً لما رصدته الجهات المختصة.



اعتمدت النقابة في بيانها الصادر اليوم الخميس على تقارير صادرة عن المرصد الإعلامي وإدارة القيد والتصاريح والتي كشفت عن تجاوزات قانونية ومهنية نسبت إلى نجم الأهلي خلال ظهوره الإعلامي.



وفي سياق متصل، أكدت نقابة الإعلاميين أنها ستخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشكل رسمي في إطار التعاون القائم بين الجانبين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الوسيلة الإعلامية وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

سبب منع ظهور أسامة حسني



وكان أسامة حسني أثار جدلاً واسعاً عقب انتقاده لطاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا



وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل، تعادل الفريقين بنتيجة 1-1، إذ تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 41 عن طريق فاخري لاكاي، قبل أن يدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 82 بهدف سجله ياسر إبراهيم بعد تمريرة من أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري



ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة يوم السبت الموافق 11 أبريل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالبطولة.

