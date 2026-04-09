علقت الإعلامية ياسمين عز على مبادرة "تيسير الزواج" في المنيا، ساخرة من تحديد 150 جرام ذهب لصاحبة المؤهل العالي و100 جرام فقط لصاحبة المؤهل المتوسط، متسائلة: "الله على العدل يا ولاد، هو رايح يتجوز حتشبسوت؟".

مبادرة تيسير الزواج في المنيا

قالت ياسمين عز، خلال تقديم برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن اللجنة المنظمة للمبادرة نجحت في تخفيض تكاليف الذهب من 350 جرامًا كعرف سائد قديم إلى 150 جرامًا تُكتب في القائمة، على أن يشتري منها الزوج ما لا يتعدى 50 جرامًا كحد أقصى.

وأضافت الإعلامية، أنها قدمت مناشدة إلى وزارة الاتصالات، قائلة: "أرجوكم افصلوا النت عن مصر، المصريين دول ملهمش إنترنت، كل يوم في 70 فيديو ومنشن لوزارة الداخلية، الله يكون في عونكم".

وأشارت إلى واقعة سائق أتوبيس اتهمه الركاب باختطاف طفل، رغم أن الطفل كان يناديه "بابا"، وزوجته كانت جالسة في المقعد الخلفي، منتقدة صمت الزوجة وعدم دفاعها عن زوجها حتى تم اقتياده إلى القسم.

وشددت ياسمين عز على أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى أداة لإشاعة الفتن واتهام الأبرياء، داعية المواطنين إلى توخي الحذر قبل تصوير ونشر أي فيديوهات قد تدمر حياة أشخاص أبرياء.

سجال ساخن بين مظهر شاهين وعلاء مبارك بعد حلقة ياسمين عز - تفاصيل