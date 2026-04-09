في مشهد يعكس يقظة الأجهزة الأمنية واستمرار جهودها لحماية المستهلكين، أسدل الستار على نشاط غير مشروع كان يهدد الأسواق بمنتجات مجهولة المصدر. فبعد معلومات مؤكدة وتحريات مكثفة، نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح في تتبع خيوط شبكة مكونة من ثلاثة أشخاص، أحدهم له سجل جنائي، تخصصوا في الإتجار بالسجائر المهربة.

رصد شبكة التهريب بالعلمين

لم تكن العملية وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة عمل دؤوب ورصد دقيق لتحركات المتهمين، الذين اتخذوا من نطاق محافظتي مطروح والبحيرة مسرحًا لنشاطهم. ومع استكمال الإجراءات القانونية، تم التنسيق مع قطاع الأمن العام لإحكام القبضة عليهم.

كمين يوقع عصابة التهريب بالعلمين

وفي توقيت محسوب، نُصبت الأكمنة في دائرة قسم شرطة العلمين، لتُحكم الدائرة حول المتهمين، الذين لم يجدوا مفرًا من السقوط في قبضة العدالة. وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على 22,500 عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، في دليل واضح على حجم النشاط غير المشروع.

وبمواجهتهم، لم يملك المتهمون سوى الاعتراف بتفاصيل الواقعة، مؤكدين تورطهم في تجارة تضر بالاقتصاد وتهدد صحة المواطنين.

لا تهاون مع تهديدات السوق

تأتي هذه الضربة الأمنية لتؤكد استمرار جهود وزارة الداخلية في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي بكل حزم لمحاولات الإضرار بالمواطنين عبر تداول سلع غير مطابقة للمواصفات.

اقرأ أيضا:

