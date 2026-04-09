إعلان

بحجم صدم الأطباء.. فريق طبي يستخرج حصوة من أمعاء سيدة في كفر الشيخ (صور)

كتب : إسلام عمار

08:19 م 09/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفحوصات
  • عرض 5 صورة
    الحصوة
  • عرض 5 صورة
    الحصوة الكبيرة
  • عرض 5 صورة
    الفريق الطبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق طبي بمعهد أبحاث الكبد في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تحت إشراف الدكتور ياسين رمضان، استشاري الجراحة ومدير مركز الكبد، في إنقاذ سيدة سبعينية تعرضت لانسداد معوي نادر نتيجة انتقال حصوة كبيرة من المرارة إلى الأمعاء.

تفاصيل الحالة الطبية

كانت السيدة المصابة مريضة بالسكري المعتمد على الأنسولين وارتفاع ضغط الدم، تعاني من آلام شديدة بالبطن وقيء مستمر لمدة أسبوعين.

بعد مناظرة الحالة بواسطة الدكتور صالح المغاوري، استشاري الكبد والمناظير والمدير الطبي بالمركز، أُجريت الفحوصات اللازمة، وتبين وجود انسداد معوي ناتج عن انتقال حصوة كبيرة من المرارة إلى الأمعاء، وهو أمر نادر الحدوث.

التدخل الجراحي العاجل

تم تحويل الحالة فورًا إلى قسم الطوارئ والتنسيق مع قسم الجراحة، وتجهيز المريضة للتدخل الجراحي العاجل.

أُجريت العملية بنجاح، وتم حجز السيدة بالقسم الداخلي للمتابعة ما بعد العملية، قبل خروجها إلى منزلها بصحة جيدة.

الفريق الطبي المشارك

يتكون الفريق الطبي من الدكتور محمد هلال، استشاري جراحة الكبد والجهاز الهضمي والبنكرياس والقنوات المرارية، والدكتور محمد سمير زعيمة، أخصائي الجراحة العامة والجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور إيهاب طلعت، أخصائي الجراحة العامة والجهاز الهضمي والمناظير.

وشارك قسم التخدير والدعم الحيوي ممثلاً في الدكتور عبد الرحمن الطنوبي، استشاري التخدير، لضمان سلامة المريضة أثناء الجراحة، إضافة إلى فريق التمريض بإشراف رشا رشوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استخراج حصوة كفر الشيخ معهد أبحاث الكبد بكفر الشيخ حصوة مرارية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات