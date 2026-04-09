نجح فريق طبي بمعهد أبحاث الكبد في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تحت إشراف الدكتور ياسين رمضان، استشاري الجراحة ومدير مركز الكبد، في إنقاذ سيدة سبعينية تعرضت لانسداد معوي نادر نتيجة انتقال حصوة كبيرة من المرارة إلى الأمعاء.

تفاصيل الحالة الطبية

كانت السيدة المصابة مريضة بالسكري المعتمد على الأنسولين وارتفاع ضغط الدم، تعاني من آلام شديدة بالبطن وقيء مستمر لمدة أسبوعين.

بعد مناظرة الحالة بواسطة الدكتور صالح المغاوري، استشاري الكبد والمناظير والمدير الطبي بالمركز، أُجريت الفحوصات اللازمة، وتبين وجود انسداد معوي ناتج عن انتقال حصوة كبيرة من المرارة إلى الأمعاء، وهو أمر نادر الحدوث.

التدخل الجراحي العاجل

تم تحويل الحالة فورًا إلى قسم الطوارئ والتنسيق مع قسم الجراحة، وتجهيز المريضة للتدخل الجراحي العاجل.

أُجريت العملية بنجاح، وتم حجز السيدة بالقسم الداخلي للمتابعة ما بعد العملية، قبل خروجها إلى منزلها بصحة جيدة.

الفريق الطبي المشارك

يتكون الفريق الطبي من الدكتور محمد هلال، استشاري جراحة الكبد والجهاز الهضمي والبنكرياس والقنوات المرارية، والدكتور محمد سمير زعيمة، أخصائي الجراحة العامة والجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور إيهاب طلعت، أخصائي الجراحة العامة والجهاز الهضمي والمناظير.

وشارك قسم التخدير والدعم الحيوي ممثلاً في الدكتور عبد الرحمن الطنوبي، استشاري التخدير، لضمان سلامة المريضة أثناء الجراحة، إضافة إلى فريق التمريض بإشراف رشا رشوان.