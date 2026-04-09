الإيجار القديم.. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء إلى المستأجرين

كتب : أحمد العش

07:52 م 09/04/2026 تعديل في 08:01 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    جانب من كلمة مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للحكومة (2)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن وحدات الإيجار القديم تعود إلى عام 2017، موضحًا أن هذه الأرقام شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

مراجعة أوضاع الإيجار القديم

أشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن تلك الإحصاءات كانت تركز على المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة للراغبين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير بدائل مناسبة تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء المرتبطة بملف الإيجارات القديمة.

توجه حكومي لتحقيق الاستقرار السكني

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى معالجة التحديات المرتبطة بهذا الملف بشكل تدريجي ومدروس، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على استقرار المواطنين.

رئيس الوزراء: رفع أسعار الكهرباء تم بشكل محدود

رئيس الوزراء: الأسواق مستقرة ولا يوجد نقص في السلع

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإيجار القديم السكن البديل

فيديو قد يعجبك



4 حالات تسمم داخل مساكن هيئة التدريس بجامعة القاهرة ونقلهم للمستشفى
4 حالات تسمم داخل مساكن هيئة التدريس بجامعة القاهرة ونقلهم للمستشفى
تأكيد على وحدة جبهة المقاومة وترسيخ لإدارة هرمز.. خامنئي يتوعد بالثأر لوالده
تأكيد على وحدة جبهة المقاومة وترسيخ لإدارة هرمز.. خامنئي يتوعد بالثأر لوالده
لماذا تُصر إسرائيل على إخراج لبنان من اتفاق وقف إطلاق النار؟
لماذا تُصر إسرائيل على إخراج لبنان من اتفاق وقف إطلاق النار؟
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
حدث في 8 ساعات| تغيير مواعيد غلق المحال.. وإجازة 5 أيام لهذه الفئة
حدث في 8 ساعات| تغيير مواعيد غلق المحال.. وإجازة 5 أيام لهذه الفئة

