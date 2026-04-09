أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن وحدات الإيجار القديم تعود إلى عام 2017، موضحًا أن هذه الأرقام شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

مراجعة أوضاع الإيجار القديم

أشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن تلك الإحصاءات كانت تركز على المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة للراغبين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير بدائل مناسبة تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء المرتبطة بملف الإيجارات القديمة.

توجه حكومي لتحقيق الاستقرار السكني

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى معالجة التحديات المرتبطة بهذا الملف بشكل تدريجي ومدروس، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على استقرار المواطنين.

