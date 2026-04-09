قالت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع من حلفائه في الناتو التزامات "ملموسة" للمساهمة في تأمين مضيق هرمز، وذلك بعد محادثاته مع الأمين العام للحلف مارك روته.

وأوضحت المتحدثة أليسون هارت، في بيان اليوم الخميس، أن روته أطلع الشركاء على ما دار في لقاءاته بواشنطن.

وأضافت: "من الواضح أن واشنطن تنتظر تعهدات وإجراءات ملموسة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز".

ومن جانبها، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول كبير في الناتو اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من الحلفاء الأوروبيين تقديم خطط عملية خلال أيام، فيما ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية تفاصيل مماثلة.

وطالب ترامب أعضاء الناتو مراراً بدعم الجهود الأمريكية لتأمين هذا الممر الملاحي الحيوي، لكنه يواجه حتى الآن مقاومة من جانبهم.

وقبل أقل من 24 ساعة من الإعلان عن هدنة هشة في الحرب مع إيران، التقى روته بترامب في واشنطن أمس الأربعاء.

وبعد اللقاء، واصل ترامب التعبير عن إحباطه عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث كتب يقول: "لم يكن الناتو موجوداً عندما كنا بحاجة إليه، ولن يكون موجوداً إذا احتجنا إليه مجدداً".

وفي منشور منفصل اليوم الخميس، اتهم ترامب الحلفاء بالفشل في التحرك دون ضغوط، وذلك دون أن يقدم تفاصيل إضافية.