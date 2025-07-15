أبرز 10 معلومات عن عمرو ناصر، مهاجم الزمالك الجديد

القاهرة - مصراوي

أعلن نادي الزمالك رسميا عن تعاقده مع المهاجم عمرو ناصر، قادما من نادي فاركو، ليكون ثالث صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025، بعد ضم الحارس المهدي سليمان والجناح الأنجولي شيكو بانزا.

وجاء الإعلان عبر فيديو ترويجي مميز نشره النادي على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله انضمام اللاعب بعقد يمتد حتى صيف 2030، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ويأتي ضم ناصر في إطار سعي الزمالك لتدعيم خط الهجوم، خاصة في ظل اقتراب رحيل حسام أشرف، واحتمال مغادرة التونسي سيف الدين الجزيري خلال الصيف الحالي.

من هو عمرو ناصر؟

يبلغ عمرو ناصر من العمر 26 عاما، وقدم موسما لافتا مع فاركو، حيث تصدر قائمة هدافي فريق فاركو بثمانية أهداف خلال 26 مباراة، كما نال جائزة أفضل لاعب في المباراة أربع مرات.

بدأ عمرو ناصر مسيرته الكروية في صفوف المقاولون العرب، قبل أن ينتقل إلى إنبي، ثم يعار إلى أسوان، ومنه إلى أندية المصري بالسلوم والنصر، حتى انضم إلى فاركو في يناير 2024.

وخلال مشواره مع فاركو، شارك في 48 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 16 هدفا، وصنع هدفا، مما جعله من أبرز المهاجمين في الدوري المصري خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر انطلاقه في 15 يوليو ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته، ضمن التحضيرات للموسم الكروي الجديد.