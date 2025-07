وجهة محتملة جديدة لوسام أبو علي بعد انسحاب الوصل والريان

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أُغلقت أبواب الدوريات الخليجية أمام الهداف الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مهاجم الأهلي صاحب الـ 26 عامًا تألق بصورة لافتة مع فريقه خلال منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية وسجل ثلاثة أهداف لتصله عدة عروض من أندية خليجية.

الأهلي أعلن عبر بيان رسمي في 30 يونيو الماضي تمسكه بمهاجمه الدولي رغم العروض التي تصله، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي بجانب المدير الفني للفريق خوسيه ريبيرو والمدير الرياضي قد عقدوا اجتماعاً وقرروا عدم التفريط في اللاعب وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده بالمرحلة المقبلة.

ولكن رغم ذلك دخل مسؤولو نادي الوصل الإماراتي والريان القطري في مفاوضات مباشرة مع النادي الأهلي واللاعب لإتمام التعاقد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة "الخليج" الإماراتية ذكرت عبر تقرير لها مؤخرًا أن الناديين قد انسحبا من سباق الحصول على اللاعب بسبب المطالب المالية من النادي الأهلي.

وبالتزامن مع ذلك عاد الحديث عن العرض الأمريكي للاعب؛ إذ أوضح الصحفي توم بوجرت أن نادي كولومبوس في بلاده مهتم بالتعاقد مع وسام أبو علي خلال الانتقالات الصيفية الجارية ولكنه لم يوضح عما إذا كان قد اتخذ النادي خطوات رسمية من عدمها.

وكتب الصحفي الأمريكي عبر حسابه بمنصة إكس:" مصادر: وسام أبو علي هو أحد اللاعبين الذين يُفكّر نادي كولومبوس كرو في ضمهم هذا الصيف، مع وجود مركز شاغر في مركز الظهير الدفاعي، أبو علي، ٢٦ عامًا، يلعب مع النادي الأهلي المصري العملاق سجّل الدولي الفلسطيني ٣ أهداف في كأس العالم للأندية".

ويحتل فريق كولومبوس كرو المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الأمريكي (القسم الشرقي) بالموسم الجاري 2024/25 إذ سجل لاعبوه خلال 21 مباراة 34 هدفاً.

وأوضح مصدر مسؤول في النادي الأهلي، خلال تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، سبب عدم إتمام الاتفاق مع الأندية التي فاوضت اللاعب خلال الفترة الجارية.

وأشار المصدر إلى أنهم وضعوا مبلغ 10 ملايين دولار للموافقة على بيع وسام أبو علي وهو ما لم يصل له أي نادِ إذ كان العرض المُقدم من الوصل بقيمة 7 مليون دولار مع مليون دولار امتيازات.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع المهاجم الفلسطيني الدولي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي سيريوس السويدي بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

اقرأ أيضًا:

"الأحلام ليست للمنع".. تعليق مُثير من صفقة الزمالك المنتظرة

هل أعلن مصطفى محمد بهذه الطريقة رفض عرض الأهلي؟

Sources: Wessam Abou Ali is one player the Columbus Crew are considering this summer with open DP spot.



Abou Ali, 26, plays for Egyptian giants Al Ahly.



The Palestine int’l Just scored 3 goals at Club World Cup. pic.twitter.com/H3GFFXyl5A