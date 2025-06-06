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كيف ساعد الزمالك زيزو في تحقيق حلم تأخر 10 سنوات؟

09:00 م الجمعة 06 يونيو 2025
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    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
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    زيزو بتيشرت الأهلي
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    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
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    زيزو لاعب الزمالك (3)
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كتب - محمد القرش:

كشف الناقد الرياضي ضياء علي جوهر كواليس حديثة مع أحمد مصطفى زيزو منذ 10 سنوات عندما كان لاعبا لنادي ليرس البلجيكي.

وكتب ضياء عبر خاصية "القصص القصيرة" عبر حسابه بمنصة "إنستجرام": "في 2014 كنت بتابع نادي ليرس البلجيكى بما إنه كان بيضم كذا لاعب مصري".

وأضاف: "وكان بيضم حسام غالي وأحمد ياسر وزيزو وكريم حافظ لاعب بيراميدز الحالي ومحمد خلال لاعب مودرن سبورت".

وأوضح: "وفي مرة بتكلم مع زيزو قالي إن حلمه يحمل في الاحتراف، لكن لو هيرجع مصر فحلمه هيكون الانضمام للأهلي".

واختتم: "وبعد 10 سنين بيحقق حلمه بعد مسيرة مميزة مع الزمالك اللي أكيد له كل الاحترام والتقدير".

وانضم زيزو للزمالك في موسم 2018/19 قادما من نادي موريرنسي البرتغالي، في صفقة انتقال حر.

وكان انتقال زيزو للزمالك وتألقه بشكل كبير، سببا رئيسيا في لفت أنظار النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ29 عاما.

أرقام زيزو مع الزمالك

ولعب زيزو مع الزمالك في 260 مباراة بجميع المسابقات، ساهم خلالهم في 155 هدفا (سجل 84 هدفا، وقدم 71 تمريرة حاسمة).

وفاز اللاعب صاحب الـ 29 عاما بالعديد من البطولات مع الزمالك "9" والتي كان محركا هاما للفريق خلالها، (بطولتين دوري، بطولتين كأس مصر، بطولتين كونفدرالية أفريقية، بطولتين كأس سوبر أفريقي، وكأس سوبر مصري).

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