متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فرطّ الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميامي خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد في افتتاح كأس العالم للأندية.

وسنحت للأهلي على مدار الشوط الأول بالتحديد عدة فرص ولكن دون استغلال لها وأهدر محمود حسن "تريزيجيه" ركلة جزاء.

وحافظ محمد الشناوي حارس الأهلي في نهاية اللقاء على التعادل بالتصدي لكرات خطرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل 19 يونيو.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الأهلي وإنتر ميامي:

بدأ اللقاء بخطورة من قبل الأهلي فأرسل مروان عطية كرة خلف دفاعات إنتر ميامي في الدقيقة الثالثة ولكن أبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى زميله وسام أبو علي.

ووصلت كرة طولية في الدقيقة السادسة لوسام أبو علي من زميله محمد بن رمضان ولكن سددها المهاجم الفلسطيني من داخل منطقة الجزاء في جسد حارس المرمى قبل أن يعلن الحكم وجود حالة تسلل.

وتوقف اللعب في الدقيقة السابعة بعد إصابة إمام عاشور في كتفه الأيسر وخرج لتلقي العلاج. وعاد إمام عاشور وكاد يسجل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة بعدما وصلته تمريرة من زميله تريزيجيه ولكنه سدد الكرة في قدم حارس مرمى إنتر ميامي.

وسدد إمام عاشور كرة في الدقيقة التالية ولكنها وصلت سهلة لحارس مرمى إنتر ميامي.

وأوقف دفاع إنتر ميامي في الدقيقة العاشرة هجمة من جناح الأهلي الأميز خلال اللقاء حتى الآن محمود حسن "تريزيجيه".

وتوقف اللعب في الدقيقة 14 لاستبدال إمام عاشور الذي سقط على الأرض متأثرًا بإصابته ليشارك بدلاً من أحمد سيد زيزو.

وحصل إنتر ميامي على ركلة حرة مباشرة سددها ميسي بالدقيقة 15 ولكن علت المرمى.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 19 بعد عرقلة لاعبه محمد علي بن رمضان نفذها أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع.

وسدد لاعب الأهلي وسام أبو علي كرة في الدقيقة 20 ولكنها وصلت ضعيفة لحارس مرمى إنتر ميامي.

وحصل الأهلي على ركلة ركنية من يسار الملعب مررها أحمد سيد زيزو لزميله مروان عطية الذي أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع.

وسدد لاعب الأهلي محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 29 ولكن مرت بجانب المرمى.

وسجل وسام أبو علي هدفًا للأهلي بالدقيقة 31 بعدما وصلته كرة طولية على حدود منطقة جزاء إنتر ميامي ولكن ألغاه الحكم بداعِ وجود تسلل.

حصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 42 بعد عرقلة زيزو.

وسدد تريزيجيه ركلة الجزاء في الدقيقة 45 ولكن تصدى لها حارس مرمى إنتر ميامي.

وبدأ الشوط الثاني بمحاولات للأهلي فسدد لاعبه محمود حسن "تريزيجيه" كرة في الدقيقة 48 مرت بعيدة عن المرمى.

وحصل إنتر ميامي في الدقيقة 51 على ركلة ركنية نفذها نجمه ميسي إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها ياسر إبراهيم.

وكادت الدقيقة التالية تشهد هدفًا لإنتر ميامي بعد ارتباك دفاعي داخل منطقة جزاء الأهلي وأرسل ياسر إبراهيم الكرة بدلاً من إبعادها للاعب إنتر ميامي تاديو الذي سددها ولكن تصدى لها محمد الشناوي.

وشهدت الدقائق التالية ضغطًا من قبل لاعبي إنتر ميامي فسدد لاعبه ليونيل ميسي كرة في الدقيقة 57 ولكن تصدى لها محمد الشناوي.

ورد لاعب الأهلي محمد علي بن رمضان بتسديدة في الدقيقة 58 ولكن أمسك بها حارس مرمى إنتر ميامي ثم سدد لاعب إنتر ميامي مارسيلو كرة في الدقيقة 60 مرت أعلى العارضة.

وحصل إنتر ميامي على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 64 نفذها ولكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

