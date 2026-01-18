مباريات الأمس
مصدر يكشف موقف الأهلي النهائي من رحيل جراديشار إلى الدوري المجري

كتب - مراسل مصراوي:

07:08 م 18/01/2026
وافق النادي الأهلي على رحيل المهاجم السلوفيني للفريق نيجيك جراديشار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري، بعد المفاوضات معه من قبل فريق أويبست المجري.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "وافقنا على إعارة جراديشار إلى نادي أويبست المجري حتى نهاية الموسم الحالي، وأخبرنا وكيله بهذا القرار".

وأضاف: "لا نمانع وضع بند أحقية الشراء في عقد اللاعب مع النادي المجري، لكن مقابل مبلغ مالي لا يقل عن مليون ونصف يورو".

وكان الأهلي تعاقد مع المهاجم السلوفيني نيجيك جراديشار، في يناير 2025، قادما من فريق فريق فيهرفار المجري.

وشارك صاحب ال 23 عاما مع النادي الأهلي حتى الآن، في 40 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

"أحضر لنا الكأس".. ريال مدريد يدعم إبراهيم دياز قبل مباراة نهائي أمم أفريقيا

"حكيمي في الصدارة".. قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في نهائي أمم أفريقيا 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جراديشار النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الدوري المجري

