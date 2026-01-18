مصدر يكشف موقف الأهلي النهائي من رحيل جراديشار إلى الدوري المجري

بحذركم من مصير ربيعة.. شوبير يفجر مفاجأة بما يفعله جراديشار مع الأهلي

وافق النادي الأهلي على رحيل المهاجم السلوفيني للفريق نيجيك جراديشار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري، بعد المفاوضات معه من قبل فريق أويبست المجري.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "وافقنا على إعارة جراديشار إلى نادي أويبست المجري حتى نهاية الموسم الحالي، وأخبرنا وكيله بهذا القرار".

وأضاف: "لا نمانع وضع بند أحقية الشراء في عقد اللاعب مع النادي المجري، لكن مقابل مبلغ مالي لا يقل عن مليون ونصف يورو".

وكان الأهلي تعاقد مع المهاجم السلوفيني نيجيك جراديشار، في يناير 2025، قادما من فريق فريق فيهرفار المجري.

وشارك صاحب ال 23 عاما مع النادي الأهلي حتى الآن، في 40 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

