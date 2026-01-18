مباريات الأمس
5 لاعبين.. موعد عودة الدوليين لمران الزمالك قبل مواجهة المصري

كتب : محمد خيري

05:11 م 18/01/2026
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك موعد انضمام الدوليين، لتدريبات الفريق، عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت صفوف المنتخب الوطني تواجد خمسة لاعبين من الزمالك، وهم: محمد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، محمد شحاتة، ومحمد إسماعيل، الذين من المنتظر انضمامهم تباعًا للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر، أن التدريبات المقبلة للفريق الأول لكرة القدم ستشهد انتظام اللاعبين الدوليين بشكل تدريجي، عقب عودتهم من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب المصري قد فشل في التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة، عقب خسارته أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على ملعب محمد الخامس.

