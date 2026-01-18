إعلان

أحمد موسى: قمة مصرية أمريكية مرتقبة في دافوس.. وملف غزة على رأس الأجندة

كتبت- داليا الظنيني:

09:26 م 18/01/2026

أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هذه القمة الثنائية ستتناول على رأس أولوياتها بحث مستجدات ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

وتابع مقدم "على مسئوليتي": "سيتم مناقشة تحديات القرن الإفريقي، وملف سد النهضة الإثيوبي، وحركة الملاحة العالمية، وقضية السودان، وغيرها من القضايا العالمية"، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيكون فرصة لتعزيز التنسيق بين البلدين حيال هذه الملفات المعقدة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الجهود المصرية على المسار الفلسطيني تسير بالتوازي، حيث التقى السفير حسن رشاد، المبعوث المصري، بأعضاء اللجنة الفلسطينية الجديدة المكلفة بإدارة غزة برئاسة الدكتور علي شعث، وذلك بمشاركة 11 عضوًا آخر.

وأكد موسى أن هذه اللجنة ستتولى مسؤولية إنهاء معاناة الفلسطينيين وتسيير شؤون القطاع، مع التركيز على توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة من غذاء ودواء، وفتح المعابر الداخلية لتسهيل حركة المساعدات والأفراد داخل غزة.

