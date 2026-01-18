مباريات الأمس
نجم الزمالك السابق: هدفي في الأهلي هو الأغلى.. والمنتخب حقق إنجاز

كتب : محمد خيري

04:05 م 18/01/2026

منتخب مصر

أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، أن الهدف الذي سجله في شباك الأهلي خلال مباراة السوبر الإفريقي عام 1994 يُعد الأغلى في مسيرته الكروية، مشددًا على أن فرحة جماهير الزمالك في تلك الليلة لا يمكن تعويضها.

وقال منصور، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» المذاع عبر قناة نادي الزمالك، إن الجيل الذي تُوّج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في جوهانسبرج كان يدرك جيدًا قيمة وحجم وتاريخ نادي الزمالك.

وأضاف: "أنا أسعد شخص بإحياء هذه الذكرى بعد مرور 32 عامًا، لما تحمله من قيمة كبيرة في تاريخ النادي وجماهيره".

وعن أداء منتخب مصر، أشاد أيمن منصور بمشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، مؤكدًا أن الوصول إلى الدور نصف النهائي يُعد إنجازًا مهمًا.

وأوضح: "المنتخب الوطني قدم مستويات مميزة خلال البطولة، والهزيمة واردة في كرة القدم، واللاعبون خاضوا مباريات قوية أمام منتخبات كبيرة مثل كوت ديفوار والسنغال".

منتخب مصر أيمن منصور الزمالك نجم الزمالك السابق الأهلي

