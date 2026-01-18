إعلان

وزير الخزانة الأمريكي: نحتاج إلى السيطرة على جرينلاند لمنع نشوب حرب

كتب : مصراوي

09:28 م 18/01/2026

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وكالات
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الأوروبيون سيفهمون أن سيطرة الولايات المتحدة على جزيرة جرينلاند أفضل نتيجة.
وقال بيسنت، في تصريحات لـ "إن بي سي" اليوم الأحد، إن السيطرة على جرينلاند تمثل خطوة استراتيجية لمنع نشوب حرب، لافتًا إلى أنه لا يمكن الدفاع عن جرينلاند إلا إذا كانت جزءا من أمريكا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول تجنب صراع.
وأضاف وزير الخزانة الأمريكي، إلى أن فرض رسوم جمركية على البلدان الأوروبية بسبب موقفها من جرينلاند قرار استراتيجي.
وفي وقت سابق من اليوم، انتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بشدة تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة في إطار الخلاف حول جرينلاند، مؤكدة أن أوروبا لن ترضخ للضغط.
وقالت فريدريكسن في تصريحات لوكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو: "لسنا الطرف الذي يسعى إلى هذا الصراع"، مضيفة أنها ترحب بإشارات مماثلة صدرت عن دول أوروبية أخرى.

سكوت بيسنت الخزانة الأمريكية جرينلاند ترامب

