كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى موريتانيا، لخوض مباراة الهلال السوداني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة المارد الأحمر عودة طاهر محمد طاهر للانضمام إلى قائمة الفريق، بعد التعافي من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها.

وعاد طاهر محمد طاهر إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد غياب استمر قرابة 4 أشهر، منذ آخر مباراة خاضها اللاعب مع الأهلي في ديسمبر الماضي.

وكانت آخر مباراة شارك فيها صاحب ال 28 عاما مع المارد الأحمر، هى مباراة المارد الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي التي أقيمت يوم 14 ديسمبر 2024، في بطولة كأس الانتركونتيننتال، قبل أن يتعرض للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

ماذا قدم طاهر محمد مع الأهلي خلال الموسم الحالي قبل الإصابة؟

وشارك اللاعب صاحب ال 28 عاما مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، قبل التعرض للإصابة في 10 مباريات بمختلف البطولات.

وخلال 10 مباريات خاضهم اللاعب مع الأهلي، خلال الموسم الحالي ساهم في 8 أهداف، بواقع تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

ويلاقي الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل الجاري، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

كيف تناولت الصحف والمواقع العالمية مفاوضات ليفربول مع صلاح لتجديد تعاقده؟

منتخب مصر تحت سن 17 سنه يرتدي الزي الأبيض ضد الكاميرون