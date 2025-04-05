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"عقب العودة للقائمة".. ماذا قدم طاهر محمد مع الأهلي الموسم الحالي قبل الإصابة؟

07:41 م السبت 05 أبريل 2025
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  • عرض 13 صورة
    طاهر محمد طاهر
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    حلقة طاهر محمد طاهر ببرنامج ''رامز إيلون مصر''
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر ونوال الزغبي
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    طاهر ونوال ومحمد نور ورامز
  • عرض 13 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 13 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 13 صورة
    طاهر محمد طاهر من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد
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    طاهر محمد طاهر في إحماءات منتخب مصر
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    لحظة هدف طاهر محمد طاهر
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى موريتانيا، لخوض مباراة الهلال السوداني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة المارد الأحمر عودة طاهر محمد طاهر للانضمام إلى قائمة الفريق، بعد التعافي من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها.

وعاد طاهر محمد طاهر إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد غياب استمر قرابة 4 أشهر، منذ آخر مباراة خاضها اللاعب مع الأهلي في ديسمبر الماضي.

وكانت آخر مباراة شارك فيها صاحب ال 28 عاما مع المارد الأحمر، هى مباراة المارد الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي التي أقيمت يوم 14 ديسمبر 2024، في بطولة كأس الانتركونتيننتال، قبل أن يتعرض للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

ماذا قدم طاهر محمد مع الأهلي خلال الموسم الحالي قبل الإصابة؟

وشارك اللاعب صاحب ال 28 عاما مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، قبل التعرض للإصابة في 10 مباريات بمختلف البطولات.

وخلال 10 مباريات خاضهم اللاعب مع الأهلي، خلال الموسم الحالي ساهم في 8 أهداف، بواقع تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

ويلاقي الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل الجاري، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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طاهر محمد طاهر النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال أرقام طاهر محمد طاهر
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