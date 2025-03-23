متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره بتروجيت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالث من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي، جوزيه بيسيرو، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة بتروجيت.

تشكيل الزمالك لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الهجوم : ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.

ملخص مباراة الزمالك وبتروجيت