مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

بتروجيت

- -
21:30

الزمالك

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
21:30

بيراميدز

دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا

- -
21:45

إيطاليا

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك وبتروجيت.. كأس عاصمة مصر

08:47 م الأحد 23 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صبحي حارس الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسام لاعب الزمالك الجديد
  • عرض 10 صورة
    مصطفى الزناري
  • عرض 10 صورة
    صلاح مصدق
  • عرض 10 صورة
    سيف فاروق جعفر بقميص الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أحمد عبد الرحيم إيشو
  • عرض 10 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 10 صورة
    حسام أشرف
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره بتروجيت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالث من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي، جوزيه بيسيرو، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة بتروجيت.

تشكيل الزمالك لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الهجوم : ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.

ملخص مباراة الزمالك وبتروجيت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك تشكيل الزمالك مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك بث مباشر الزمالك وبتروجيت كأس عاصمة مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بيسيرو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بتروجت في كأس عاصمة مصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - رئيس الوزراء يُعلن موعد إجازة عيد الفطر
هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو)
الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من مواطن بعد فوزه بها في منشأة ناصر
صور.. تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري وإلغاء المواقف العشوائية