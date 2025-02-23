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أول تحرك من الزمالك بعد تألق بنتايك ضد الأهلي

08:13 م الأحد 23 فبراير 2025
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    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
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    هدف بنتايك
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    بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    المغربي محمود بنتايك
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    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (2)
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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز، تألق الظهير المغربي محمود بنتايك.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن مجلس إدارة الزمالك قرر بدء محادثات مع نادي سانت إيتيتان الفرنسي.

وأوضح المصدر أن الزمالك سيتواصل مع النادي الفرنسي من أجل تخفيض المبلغ الخاص ببند أحقية الشراء في عقد اللاعب المغربي، البالغ مليون يورو.

وانضم محمود بنتايك إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من سانت إيتيان على سبيل الإعارة لمدة موسم.

يُذكر أن بنتايك سجل هدف تعادل الزمالك في مرمى الأهلي 1-1 على استاد القاهرة الدولي.

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