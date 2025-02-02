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"بن شرقي معملش حاجه وممكن أجيب معلول بكرة".. العدل يطلق تصريحات نارية

02:19 م الأحد 02 فبراير 2025
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    المغربي أشرف بن شرقي
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كتب- محمد خيري:

أكد مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك أن مصطفى محمد مهاجم نانت لن يعود إلى مصر.

وأوضح العدل: "مساعدتنا لمجلس إدارة نادي الزمالك قبل مباراة بيراميدز بسبب أننا شعرنا بأن الضغوط أصبحت أكبر، وأساند الزمالك مع أي مجلس إدارة وليس مجلس حسين لبيب فقط سبق وفعلتها مع مجلس مرتضى منصور".

قال مدحت العدل في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى: "حسين لبيب اختار أحمد حسام ميدو في لجنة الكرة التي تعمل حاليا على حسم صفقات وهدفنا تسهيل عملية جلب الأموال، لكن جروس هو من يختار اللاعبين".

وواصل: "الذين تولوا التعاقدات في الزمالك مؤخرا لم يحالفهم التوفيق، وبالتالي أصبح هناك لجنة كرة بها ميدو وهيثم فاروق تحت إدارة جروس لحسم المراكز المطلوبة".

وأشار: "بالنسبة لمصطفى محمد، تواصلنا معه لكنه رفض اللعب للأهلي أو الزمالك.. ولديه عروض من إسبانيا ولا يريد العودة لمصر".

بالنسبة لزيزو: "حجر أساس في نادي الزمالك مثل ميسي في برشلونة وسنعقد جلسة معه ومع والده لحسم تجديد تعاقده"

واختتم: "هاتلي لاعب مشي من الزمالك وراح الأهلي وحقق نجاح.. انا ممكن اجيب علي معلول من بكرة وبالمناسبة اسمه تم طرحه لكن مش هجيب لاعيبة وانا مش محتاجها، عندي بنتايج وفتوح اجيب مدافع أحسن وأفيد".

وأتم تصريحاته: "بن شرقي معملش حاجة بعد ما خرج من الزمالك، والأهلي ذهب وتعاقد مع تريزيجيه وفي نفس المركز بن شرقي والزمالك لن يفكر في ذلك".

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