نفى الأنجولي جيلبرتو نجم النادي الأهلي السابق، حقيقة ما تردد مؤخراً بشأن وجود اتفاق أو حتى مفاوضات للانضمام إلى جهاز الاسكاوتنج داخل القلعة الحمراء.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جيلبرتو

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أنه لم يدخل في أي محادثات مع سيد عبد الحفيظ بشأن هذا الملف، مشدداً على أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة.

وأضاف نجم الأحمر السابق أنه يكن كل الاحترام والتقدير للقلعة الحمراء وجماهيره، مؤكداً أنه في حال وجود عرض رسمي للاستفادة من خبراته داخل النادي فلن يتردد في قبول الأمر وسيكون سعيداً بالمساهمة في أي دور يخدم النادي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

وفي سياق آخر، تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأحمر وبيراميدز، إذ يلتقي الفريقان في الثامنة مساء يوم 27 أبريل الجاري ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت مع تخصيص ستوديو تحليلي.

اقرأ أيضًا:

حسن شحاتة يروي كواليس أزمته مع ميدو في كأس الأمم الأفريقية2006

"لن نستسلم أبدًا".. رسالة مؤثرة من مبابي بعد وداع دوري الأبطال



