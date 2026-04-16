الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

1 3
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

1 0
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس

2 4
21:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

4 0
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

2 1
21:00

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

3 3
18:15

فيسيل كوبه

جيلبرتو يحسم الجدل حول انضمامه لجهاز الأهلى

كتب : نهي خورشيد

10:54 م 16/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سبستيان جيلبرتو
  • عرض 6 صورة
    جيلبرتو
  • عرض 6 صورة
    جيلبرتو وحسين السيد
  • عرض 6 صورة
    جيلبرتو
  • عرض 6 صورة
    جيلبرتو يلتقي ببعثة الأهلي

كتب - نهى خورشيد
نفى الأنجولي جيلبرتو نجم النادي الأهلي السابق، حقيقة ما تردد مؤخراً بشأن وجود اتفاق أو حتى مفاوضات للانضمام إلى جهاز الاسكاوتنج داخل القلعة الحمراء.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جيلبرتو

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أنه لم يدخل في أي محادثات مع سيد عبد الحفيظ بشأن هذا الملف، مشدداً على أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة.

وأضاف نجم الأحمر السابق أنه يكن كل الاحترام والتقدير للقلعة الحمراء وجماهيره، مؤكداً أنه في حال وجود عرض رسمي للاستفادة من خبراته داخل النادي فلن يتردد في قبول الأمر وسيكون سعيداً بالمساهمة في أي دور يخدم النادي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

وفي سياق آخر، تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأحمر وبيراميدز، إذ يلتقي الفريقان في الثامنة مساء يوم 27 أبريل الجاري ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت مع تخصيص ستوديو تحليلي.

اقرأ أيضًا:

حسن شحاتة يروي كواليس أزمته مع ميدو في كأس الأمم الأفريقية2006

"لن نستسلم أبدًا".. رسالة مؤثرة من مبابي بعد وداع دوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
ظهور نادر لحسام وإبراهيم حسن بقميص ناشئين الأهلي (صورة)
* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين